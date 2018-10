Aanstaande zaterdag gaat de wintertijd in

Sneek – Traditioneel gaat op de laatste zaterdag van oktober de klok een uur terug, om 03:00 uur naar 02:00 uur. Dat betekent een uur extra slaap. Maar misschien is dat dit jaar wel voor de laatste keer het geval. Want de Europese Commissie heeft vorig jaar al besloten dat het goochelen met zomer- en wintertijd gaat worden afgeschaft. Alleen moeten de lidstaten een keuze maken wat de standaardtijd voor heel Europa gaat worden. Zomertijd of Wintertijd.

Voor en tegenstanders van beide mogelijkheden vechten elkaar de tent nog niet uit, maar zijn het wel hartgrondig oneens over de overigens boterzachte voor- en nadelen van beide opties. Maar de kans is groot dat u dit jaar voor de laatste keer de klok een uur moet verzetten.