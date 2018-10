TopenTwel houden enquête over geluidsoverlast A7

TopenTwel – Hoe ervaren inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga de geluidshinder van snelweg de A7? Daar gaat de enquête over die Dorpsbelang in samenwerking met vereniging Plan De Grachten in de loop van volgende week huis-aan-huis in de dorpen gaat verspreiden.

Afhankelijk van het resultaat willen Dorpsbelang en Plan De Grachten het gemeentebestuur en andere betrokken partijen benaderen om passende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld stiller asfalt, intensievere bermbeplanting en verlaging van de maximumsnelheid. Het is voor de organisatie daarom van belang dat zoveel mogelijk inwoners van Top en Twel de enquête invullen, ook als ze geen last hebben van de A7. (Bron Omrop Fryslân)