Tammy’s Cafetaria Sneek doet plastic in de ban

Sneek – Dat ons milieu momenteel naar de ‘gallemiezen’ gaat door onder meer de vele plastic verpakkingen is geen nieuws. Bedrijven die hun goede wil tonen om daar in ieder geval tegen in het geweer te komen wel. Vandaar dat we het initiatief van Tammy’s Cafetaria om gedurende de maand november bij bestellingen plastic in de ban te doen van harte toejuichen. Let wel, het is een proef en het publiek wordt gevraagd daaraan mee te werken bijvoorbeeld door geen vier losse bakjes patat meer te bestellen maar een gezinszak, ten slotte helpen alle beetjes. En ook om de spreekwoordelijke plastic vorkjes zult u vergeefs zoeken, want die zitten er niet meer bij.

“Bestellingen worden dus voortaan niet meer in plastic verpakt, maar in papieren zakken/tassen. Het liefst zouden we vandaag nog voorgoed afscheid nemen van plastic, aldus eigenaresse Tammy Andrews, “Maar alternatieve verpakkingsmaterialen zijn minimaal vier keer zo duur als de plastic variant en deze extra kosten willen we niet doorberekenen aan de klant. Maar mocht deze actie een succes worden, dan heeft plastic bij ons zijn laatste dagen gehad.”