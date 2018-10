Stienen Brugje wordt hersteld

Sneek- Metselboer uit Heeg is momenteel druk bezig met het herstellen van het behoorlijk beschadigde Stienen Brugje over de Kerkhofsloot aan de Eenheid in Sneek. Enkele weken geleden drukye een touringcarchauffeur na een stuurfout z’n bus tegen het karakteristieke bruggetje aan. Daar was het verbindingsbruggetje niet tegen bestand.

“We krigen al frij gau de opdracht om it brêchje te herstellen, mar we moatsten wachtsje op de bakstiennen út Nijmegen”, aldus de metselaars uit Heeg die gister begonnen zijn met de herstelwerkzaamheden.

Wanneer begonnen wordt met het herstel van de Koningsbrug, die behoorlijk achterstallig onderhoud heeft, is ons nog niets bekend…

Foto’s: Henk van der Veer