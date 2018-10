Sneker Weerman: Herfstgevoel

Sneek – Deze dinsdag verloopt met een herfstgevoel. Wind, bewolking en af en toe lichte regen, dat staat er komende 24 uur op het weerprogramma. De temperatuur vrij normaal met 12 tot 14 graden, wind noordwestelijk, op het Sneekermeer3 tot 6 bft met uitschieters.

Komende nacht blijft het bewolkt, valt er af en toe motregen, wel een zachte nacht met geen lagere temperatuur dan van 12 graden. Wind neemt wat gas terug.

Morgen verandert er niet veel aan het weerbeeld, bewolkt, wat lichte regen, 13 tot 15 graden. Wel staat er minder wind uit het noordwesten.

Ook donderdag overheerst de bewolking, vrijdag is een overgangsdag met buien, afgewisseld door opklaringen. Is het op donderdag nog een 12 tot 14 graden, vrijdag levert de temperatuur in.

Het weekend verloopt met een koudere bovenlucht, er vallen buien, enkele met hagel. De temperatuur komt overdag niet meer boven de 10 graden uit en de nachten worden flink kouder. In het middelgebergte en Alpen valt dit weekend sneeuw.