Snakeware innovatie booming in Duitsland

Sneek- Met de introductie van adviesplatform Younit heeft de Friese digital specialist Snakeware een waar huzarenstuk geklaard. Sinds de introductie blijkt Younit een regelrechte hit in Duitsland. Het adviesplatform voor fietsen van de Accell Group is in enkele maanden tijd al ruim vijfhonderd keer verkocht.

“De enorme vraag heeft zelfs ons overvallen”, vertelt Ate van der Meer, CCO van Snakeware, eerder dit jaar genomineerd tot e-commerce onderneming van het jaar. “Zo’n ontvangst hebben we nog nooit meegemaakt. Dit is Hollands glorie in Duitsland.” Snakeware onderzoekt, samen met Accell IT, een verdere uitrol van het concept voor alle merken en producten van de Accell Group.

Voor de Duitse markt is ervoor gekozen om de oplossing middels een interactieve kiosk in de markt te zetten. Via deze zuil krijgen klanten in winkels advies over de aanschaf van een fiets.