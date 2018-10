Provincie steunt verbouwing stadhuis Bolsward met miljoenen euro’s

Bolsward-De provincie steunt de verbouwing van het monumentale stadhuis in Bolsward met drie miljoen euro. In het gebouw komen het Historisch Centrum Westergo, de bibliotheek, musea en de archieven van de voormalige gemeente Súdwest-Fryslân. Sinds de gemeentelijke herindeling in 2011 is gezocht naar een nieuwe bestemming van het rijksmonument.

Volgens gedeputeerde Sander de Rouwe is het gebouw “een icoon voor de stad, regio en provincie”. Met de verbouwing moet het stadhuis opnieuw een plaats worden waar Bolswarders en bezoekers graag willen komen. Wethouder Stella van Gent van de gemeente Súdwest-Fryslân is blij met de grote financiële bijdrage van de provincie.

Miljoenen euro’s

De totale kosten zijn 8,5 miljoen euro. Naast de overheden dragen vier Bolswarder stichtingen 1,25 miljoen euro bij. Dat zijn het Sint Anthony Gasthuis, de Hendrick Nannes en Catrijn Epesstichting, het Weeshuis en het fonds Bolsward-Dronryp. De Rabobank betaalt 100.000 euro bij. Het werk begint binnenkort en moet aan het einde van 2019 klaar zijn.

Bron: https://www.omropfryslan.nl