Open les Martini Koorschool Sneek

Sneek – Op woensdag 14 november a.s. houdt de Martini Koorschool een open les. Jongens en meisjes (vanaf 6 jaar) worden van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de Koorschool. Al meer dan 20 jaar worden kinderen opgeleid om muziek in Engelse traditie uit te kunnen voeren op Friese bodem. Hoogtepunten in het jaar vormen de Festival of Lessons and Carols, de evensongs en het meewerken aan uitvoeringen van de Mattheus Passion.

In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad hebben de kinderen in maart 2018 meegewerkt aan 6 uitvoeringen van de Fryske Matthäus Passion op locaties in heel Friesland.

De open les start om 17.00 uur in de Martinikerk in Sneek. Na afloop bent u van harte welkom om (een deel van) de repetitie van het huidige jongenskoor bij te wonen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.mjks.nl