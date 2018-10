Nieuwe bundel Alex van Ligten: Bij liefde hoort een gezicht

Sneek – Op 7 november wordt in het koor van de Grote- en Martinikerk een bundel van emeritus predikant Alex van Ligten gepresenteerd: Bij liefde hoort een gezicht. “Het zijn gedichten en verzen bij de liederen die in het Grote Voorleesboek staan”, zegt Van Ligten.

De lofzang van Maria, kent iedereen wel. Maar wie heeft wel eens gehoord van het lied van de hoer? Staat er toch echt in. En maar liefst 4 klaagliederen van Ezechiël blijken te gaan over Harvey Weinstein, de Verenigde Staten, Netanjahu en Balkenende. Oh ja, Bob Dylan en Lennart Nijgh komen ook nog langs.” Van Ligten heeft de Bijbeliederen bewerkt en van duidelijk commentaar voorzien. De bundel is na 7 november te bestellen bij door een e-mail te sturen naar info@denyl.nl En de prijs is: € 17,50 exclusief verzendkosten.

Alex van Ligten (1947) groeide op in Amsterdam. Hij studeerde theologie in Utrecht. In 1973 werd hij predikant in Molkwerum en Koudum, in 1978 in Sneek waar de accenten sterk lagen op de theologische vorming van de gemeenteleden in leerhuizen en diverse cursussen en de politiek-maatschappelijke betrokkenheid van de gemeente. In 2013 ging hij met pensioen.