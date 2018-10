Groat Sneker Sinteklazefeest voor 70+ in de Zuiderkerk

Sneek – Vrijdag 30 november a.s. wordt er voor alle 70+ ers uit Sneek en omstreken een Groat Sneker Sinteklazefeest georganiseerd. Deze middag wordt u aangeboden door Thuiszorg Slippens.Van 14.00 – 16.30 uur zal de Goedheiligman met zijn Sneker zwarte Pieten zijn opwachting maken in de Zuiderkerk aan de Rienk Bockemakade.

Het zal een middagje bomvol gezelligheid worden, compleet met een kopje koffie of thee, een origineel Sneker Sinteklazeferhaal, samenzang, Sinterklazenbingo en een borreltje of fris. Iedere bezoeker gaat naar huis met een kleine attentie van de Sint.

Telefonische opgave via Thuiszorg Slippens: 0515 438860 of via email: info@thuiszorgslippens.nl. Na opgave volgt er een bevestiging dat tevens uw toegangsbewijs is. Geef u snel op want de plaatsen zijn beperkt.