Getuigenoproep diefstal rolcontainers Jumbo Bolsward

Sneek – Bij supermarkt Jumbo aan de Snekerstraat in Bolsward zijn op zaterdagavond rond 22:20 uur twee rolcontainers gestolen met daarop vele klapkratjes. De rolcontainers zijn inmiddels leeg aangetroffen aan de Prof. dr. Titus Brandsmalaan.

Aan de haal gaan met de containers maakt behoorlijk lawaai dus grote kans dat meerdere mensen dit is opgevallen en/of de daders hebben gezien. De politie is op zoek naar getuigen die zich nog niet bij de politie hebben gemeld. Dat kan via 0900-8844 of voor het anoniem melden kunt u bellen met 0800-7000. Registratienummer: 2018278163