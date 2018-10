Expositie Annemarie IJssels in Kunstencentrum Atrium Sneek

Sneek – Van 29 oktober tot en met 22 december 2018 is de nieuwe expositie met kunstwerken van Sneker kunstenares Annemarie IJssels te zien in het Kunstencentrum Atrium, aan het Oud Kerkhof 11 te Sneek. De insteek om Friese kunstenaars uit te lichten past in het gedachtegoed van Galerie Bax kunst tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018. Galeriehouder Redmer Bax is namelijk curator van deze expositie.

De uit Sneek afkomstige Annemarie IJssels (geboren 1956) woont en werkt in Sneek, is autodidact en heeft diverse cursussen gevolgd. Zij gebruikt voornamelijk acrylverf in een sober palet. Annemarie schildert figuratief, portretten en landschappen in een losse suggestieve stijl: “Dit kan ik op diverse manieren toepassen en vaak maak ik gebruik van het beeld dat toevallig ontstaat tijdens het schilderen. ”

Sfeer is belangrijker dan een natuurgetrouwe weergave. Krachtig en tegelijk kwetsbaar, ontroerend. Annemarie over haar werk: “Voor mij is een schilderij spannend wanneer dit voor de beschouwer ook ruimte biedt voor eigen fantasie. Ik schilder op gevoel, mijn inspiratie is een drang van binnenuit. Dan zie je overal mogelijkheden in.”

De expositie toont haar meest recente werk. Onder de thema’s bevinden zich Sneker landschappen, het Friese landschap en ook enkele portretten. Annemarie IJssels schuwt het grote vlak niet, blijkt ook uit wat eerder werk van haar wat te zien is. Ook schildert zij soms zonder onderschildering, waarbij de werken vaak meer vervagend zijn uitgewerkt.

IJssels is als kunstenares al een kleine twintig jaar verbonden aan Galerie Bax Kunst. Verschillende keren exposeerde zij in samenwerking met de Galerie, onder meer in de expositieruimte aan de Singel en al eens eerder in het Kunstencentrum Atrium tijdens de Kunstroute Stad & Platteland in 2016. Ook is er permanent werk van haar in de Kunstuitleen opgenomen.

Alle werken van IJssels zijn te koop. In het geval van concrete interesse kan men contact opnemen met Galerie Bax Kunst.

De expositie duurt t/m 22 december 2018.