Egon Diekstra bundelt columns: ‘Kwaliteit is geen toeval’

Sneek- “Met niets beginnen en uiteindelijk een geweldig bedrijf opbouwen”, dat was jongensdroom van Egon Diekstra. Samen met Claudio Missaglia is hij in 2000 Hamilton Bright gestart. Het bedrijf is een prachtig voorbeeld van een succesverhaal geworden.

In zijn columns beschrijft Egon zijn visie op de vele facetten van het runnen van een bedrijf. “Met als uitgangspunten dat je als eindverantwoordelijke alles kunt beïnvloeden , de toegevoegde waarde van optimale medewerker betrokkenheid en de toepassing van kwaliteit op alle aspecten van het berdijf. Succes is dan een logisch gevolg”, zo weet Sneker Egon Diekstra.

De bundel wordt uitgegeven door Uitgeverij Louise van Eddy van der Noord uit Grou. Het boek is vanaf 16 november te bestellen en de prijs is € 12,50, soft cover/ 88 pagina’s.

www. https://www.uitgeverijlouise.nl