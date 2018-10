Editie 35 van PKN Fancy Fair

Sneek – Aanstaande vrijdag 26 oktober en zaterdag 27 oktober wordt de 35e Fancy Fair gehouden in de Veemarkthal te Sneek. Inmiddels wordt er al flink gewerkt aan de voorbereiding van één van de grootste Fancy Fairs in Friesland.

De opbrengst is ten bate voor het onderhoud van de Martini Kerk in Sneek en voor enkele lokale goede doelen, zoals de Voedselbank Sneek en omstreken en de Stichting Noodhulp Vluchtelingen Sneek.

Dit jaar is er opnieuw voor elk wat wils want er is ruim aanbod aan tweedehands goederen en ook ontbreekt het draaiend rad niet. Er zijn weer prachtige prijzen te winnen. De openingstijden: vrijdag 26 oktober van 13:30 – 21:00 uur en zaterdag van 10:00 – 15:00 uur.