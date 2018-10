Waterpoort Cup Kyokushin Karate toernooi prima geslaagd

Sneek- Afgelopen zaterdag hebben de karateka’s van Sportclub F en F zich prima staande weten te houden in het sterke internationale deelnemersveld op de zeventiende editie van de Waterpoort Cup Kyokushin Karate. Een dikke tweehonderd deelnemers afkomstig van 27 dojo’s (karatescholen red.) uit Polen, Zweden, Litouwen, Frankrijk en Nederland deden er alles aan om de fel begeerde Waterpoort Cup in de wacht te slepen.

Jesper Dijkstra, Jurgen Robbe van Ee en Jun Yi Kunst scoorden een eerste plaats bij de jongens in respectievelijk poule 3 en 4 in de kids division bij de jongens 10-11 jaar. Jun Yi Kunst pakte het goed in de cadets division jongen 14-15 jaar. Hoessein Alaboud debuteerde op de Waterpoort Cup – meteen internationaal – met een mooie tweede plaats in de kids division bij de jongens 10-11 jaar. Ook Jurre Glashouwer pakte zilver, maar dan in de cadets division jongens 12-13 jaar.

Evie van der Burgh en Elahe Pasdarpourghysari werden tweede bij de meisjes in de cadets division 12-13 jaar. Aron Visser uit Franeker pakte ook een tweede plaats.Trainingsmaatje Emma Elzinga legde beslag op de derde plaats.

Hafez Ebrahim en Fabian van der Kooij behaalden het erepodium in de junior division, jongens 16-17 jaar, met allebeide een mooie derde plaats.

Bij de senioren werd Gert-Jan Pels tweede in het heren zwaargewicht (+80 kg.). Joy Liew-On en Anke Speerstra wisten net niet tot het podium door te dringen en werden bieden vierde in respectievelijk het dames zwaargewicht en lichtgewicht. Paul Baidenmann werd voortijdig uitgeschakeld in het heren middengewicht (70-80 kg.)