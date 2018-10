Viering 40 jaar Geestelijk Boeket

Sneek – Het gewijde muziekprogramma Geestelijk Boeket bestaat 40 jaar. Het radioprogramma bestaat sinds 1978 en wordt wekelijks uitgezonden via Omroep Súdwest, de lokale omroep van de gemeente Súdwest Fryslân. Geestelijk Boeket is iedere zondagmiddag te beluisteren tussen 12.00 en 13.00 uur en de uitzending wordt ’s avonds tussen 19.00 en 20.00 uur herhaald.

Om deze mijlpaal te vieren, wordt een speciale zangdienst georganiseerd. Deze dienst vindt plaats op zondagmiddag 4 november aanstaande in de Oosterkerk, Leeuwarderkade 18 te Sneek. De aanvang is om 15.30 uur. In deze dienst is er gelegenheid voor veel samenzang. De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door: Christelijk Seniorenkoor Friesland (o.l.v. Grietje Dam), sopraan Aletta Been, Nynke Jaarsma op hobo en Doeke van Wieren op piano en orgel.

De toegang tot de zangdienst is gratis. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd. De opbrengst van deze collecte zal worden geschonken aan Giro 555.