Sneker Weerman: Morgen meer wind

Sneek – Na een fraai weekend verloopt deze maandag met een temperatuur die lager uitkomt. Bij een noord tot noordwestelijke wind wordt het 12 tot 14 graden, overigens een vrij normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Opklaringen bepalen het weerbeeld deze dag.

Komende nacht raakt het bewolkt en later in de nacht of in de vroege ochtend is er kans op wat lichte regen. De temperatuur 7 graden als minimum.

Morgen staat er meer wind, dit uit west tot noordwest, op het Sneekermeer later matig tot krachtig. In de morgen lichte regen, in de middag wordt het droog, wel blijft de bewolking overheersen. De temperatuur 13 graden.

Woensdag, donderdag en vrijdag overheerst de bewolking, temperatuur 12 tot 15 graden.

Kijken we naar de weerkaarten voor het langere termijn gebeuren, dan zien we later in de week een noordelijke stroming opgang komen en wordt de regen cq buienkans groter. De bovenlucht wordt kouder en dat merken we aan de temperatuur, die komt overdag rond de 10 graden uit.