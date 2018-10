Samenwerking Waterland van Friesland en Ying Media

Sneek- Nieuwe samenwerking ontwikkeling toeristische producten Vanaf volgend jaar gaan Waterland van Friesland en Ying Media gezamenlijk een aantal toeristische producten ontwikkelen en uitgeven voor Waterland van Friesland. Deze organisatie is een samenwerkingsverband van VVV Zuidwest Friesland en De Friese Meren-Gaasterland en Stichting Regio Marketing ZWF en is verantwoordelijk voor het gastheerschap, de informatievoorziening en de marketing in Zuidwest Friesland.

Ying Media is uitgever van diverse magazines en kranten in Zuidwest Friesland. Deze samenwerking is een eerste stap van Waterland van Friesland op weg naar meer nieuwe producten om de inwoner en toerist te verleiden om te recreëren in onze regio. Gezamenlijk gaan ze voor Waterland van Friesland de unieke beelden en verhalen van de regio zichtbaar maken in de vorm van het opmaken en drukken van o.a. inspiratiemagazines, inspiratiekranten en in uitgaves van maandelijkse evenementenkalenders in GrootSneek, GrootBolsward en GrootDeFryskeMarren. Enkele producten worden huis aan huis verspreid om zo juist ook de eigen inwoners te bereiken.

Floriaan Zwart, directeur van Waterland van Friesland, is blij met deze samenwerking: “Ying Media uit Sneek heeft een regiodekkend nieuws- en distributienetwerk, waarmee wij als gastheer van de regio, een uitstekende partner hebben gevonden. Wij zorgen ervoor dat het complete aanbod van zowel de activiteiten van recreatie en toeristische bedrijven en organisaties uit de regio als ook de evenementen op inspirerende wijze gepubliceerd en verspreid gaan worden. Juist voor de eigen bewoners is het heel fijn om via de inspiratiekranten geïnformeerd te worden wat je de komende tijd kunt doen en het inspiratiemagazine is met name geschikt voor bezoekers die naar onze regio toe komen en geïnspireerd worden door de bijzondere beelden en verhalen van het gebied.”