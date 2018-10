Regisseuse Ypy Zysling ontvangt gouden speld IJlst 750

IJlst- Regisseuse Ypy Zysling heeft zaterdagavond na afloop van de laatste voorstelling van De Wylde Boerinne uit handen van wethouder Stella van Gent een gouden speld met het logo van IJlst 750 opgespeld gekregen. Zysling kreeg ook nog een replica van een houten Koggeschip aangeboden en een oorkonde overhandigd.

Bas Hollenberg sprak namens de tientallen vrijwilligers en spelers van Muziektheater IJlst, de Stichting IJlst 750 en de Vereniging Stadsbelangen IJlst lovende woorden over Zysling. De manier waarop de regisseuse mensen bij elkaar brengt en met de stad IJlst verbindt noemde hij uniek. Ook wethouder Van Gent, die ook een rol in De Wylde Boerinne had, prees de bevlogen toneelvrouw om ‘haar ware invulling van mienskip’.

De samenwerking tussen Stichting Muziektheater IJlst en Ypy Zysling heeft een reeks van bijzondere theaterproducties opgeleverd. Productie waar bewoners, ondernemers uit IJlst en omstreken aan hebben meegewerkt en meebeleefd. Met De Wylde Boerinne als afsluiter van deze reeks ( ‘De stad waar ooit’, ‘It Fabryk’, ‘Baltic Blues’, ‘De Frijtinker’, waren eerdere voorstellingen) kijken we ook vooruit en zijn we nu al aan het nadenken over projecten in de toekomst, laat de organisatie weten.

Foto’s Martin de Groot