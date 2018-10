Programma Theater Sneek 31 oktober  tm 3 november  

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Dahldiner op verhaal

Een schrijver die ook een kookboek op zijn naam heeft? Dat is Roald Dahl. In het Dahldiner proeft u beide in een smakelijke afwisseling van gerechten uit zijn kookboek en Dahls beroemde verhalen. Gerechten geserveerd door door de horeca mensen van dit theater! Roald Dahl schreef niet alleen de mooiste verhalen, maar ook een kookboek met heerlijke gerechten. Die twee komen samen in het Dahldiner. Tussen de gangen door worden zijn meest bizarre, spannende en grappige verhalen voor volwassenen verteld. Of komen tussen de verhalen door de smakelijkste gerechten van Dahl voorbij? Hoe dan ook, het wordt genieten.

Toneel // wo 31 oktober 2018 // 18.30 uur // UITVERKOCHT // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

ENSEMBLE KHAREBA & GOGIA met Georgisch concert

Het mannenensemble Khareba & Gogia uit Georgië komt dit keer naar Nederland met een bijzonder herfstprogramma. Georgië u wel bekend van de uitzendingen van ‘Wie is de mol?’ Georgië, een kleine christelijk land in de Kaukasus op een knooppunt tussen Oost en West, heeft een eeuwenlange traditie van meerstemmige zang met grote verfijning en regionale variaties. Niet voor niets behoort de meerstemmige zang uit Georgië tot het culturele werelderfgoed van Unesco.

De unieke, warme samenklank van het ensemble Khareba en Gogia heeft inmiddels haar weg gevonden naar de harten van het Nederlandse publiek. Zoals het Georgische landschap een gevarieerd landschap is van bergen, rivieren, wijngaarden, theeplantages en steppen – zo is ook de muziek van het ensemble Khareba & Gogia – rijk en veelzijdig. Het repertoire varieert van vrolijke volksmuziek, religieuze liederen en romantische liedjes tot oude traditionele volksmuziek en dansmuziek uit verschillende delen van Georgië.

Muziek // wo 31 oktober 2018 // 20.15 uur // €12,50 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Anne Wil Blankers en Edwin Jonker met Driving Miss Daisy

Wanneer Daisy Werthan, een 72-jarige Joodse weduwe uit Atlanta, haar auto total loss rijdt, besluit haar zoon Boolie dat ze nu te oud is om zelf te rijden. Hij huurt Hoke Coleburn in als haar chauffeur. Tot afgrijzen van zijn moeder die helemaal niet zit te wachten op iemand die niet alleen van geloof en afkomst anders is, maar ook van huidskleur. Haar zoon houdt echter voet bij stuk met als gevolg dat Miss Daisy en Hoke op elkaar zijn aangewezen. In de beschutte vier vierkante meter van de auto worden hun verschillen geleidelijk minder voelbaar en ontstaat er tussen de koppige dame en haar chauffeur een bijzondere vriendschap. Wat ze delen blijkt uiteindelijk belangrijker te zijn dan huidskleur of achtergrond.

Driving Miss Daisy is het hartverwarmende verhaal van een bijzondere vriendschap tussen de oudere weduwe Miss Daisy en haar chauffeur. In de Zuidelijke Staten van Amerika, die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw geteisterd werden door rassenrellen en de strijd om gelijke rechten, proberen Miss Daisy en Hoke een weg te vinden tussen vooroordelen, racisme, en ouder worden.

Toneel // vr 2 november 2018 // 20.15 uur // €27,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Maaike Widdershoven met Fanfare eendracht maakt macht

Maaike Widdershoven won verschillende musicalprijzen. Ze schitterde niet alleen in dit genre, maar ook als operazangeres. Fanfare EMM Oudega verwent het publiek graag met mooie concerten. Tijdens dit concert zullen de grote musicalhits zeker niet ontbreken.

Muziek // za 3 november 2018 // 20.15 uur // €15,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Alex Ploeg met Ultimatum

Soms moet je jezelf een Ultimatum stellen. Bepalen wie je bent. Sterk zijn. Volwassen worden. Ergens voor staan. Alex (foto )weigert dit al jaren. Want kom op, hoe doe je dat als je een vat vol tegenstrijdigheden bent? Alex Ploeg is een zelfverzekerde jongen die het allemaal niet weet. Die rake vragen stelt over onderwerpen die er niet toe doen. Die razendsnel is maar stagneert. Een coming of age story, après la lettre.

Cabaret // za 3 november 2018 // 20.15 uur // €18,00 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400