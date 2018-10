Noors drama ‘Utøya 22 juli’ in Filmhuis Sneek

Sneek – In het kader van Filmhuis Sneek wordt aanstaande dinsdag 23 oktober in Cinesneek om 20:00 uur de Noorse film Utøya 22 juli vertoond. Het drama over de bomaanslag in Oslo, gevolgd door de moordpartij van de rechtsextremistische terrorist op het eiland Utøya.

Op 22 juli 2011 laat een zwaarbewapende rechtsextremist een bom afgaan in Oslo, waarna hij richting het eiland Utøya trekt waar een zomerkamp voor jongeren plaatsvindt. Geschokt door het nieuws uit de hoofdstad zijn de jongeren in contact met hun familie thuis om ze gerust te stellen dat ze ver van het incident vandaan en veilig zijn. Tot er opeens schoten te horen zijn. In één take volgen we de 18-jarige Kaja die haar zusje zoekt, terwijl ze de 72 minuten durende aanslag probeert te overleven.

Onderstaand de trailer: