Korfballers Waterpoort winnen terecht van De Wâlden

Tytsjerk – Afgelopen zaterdag speelde de Waterpoort op het gras in Tytsjerk. Na twee weekenden op rij verloren te hebben met 1 punt verschil waren de Snekers erop gebrand om deze wedstrijd tegen De Wâlden te winnen. Trainer Nico Kraan was duidelijk, deze wedstrijd moeten we winnen. Laat iedereen zien dat we hoger op de ranglijst horen te staan.

Na het eerste fluitsignaal ging de Waterpoort goed van start en kwam al snel met 0-3 voor te staan. De Wâlden liet het hier niet bij zitten en bleef toch mee scoren tot een stand van 5-7. Toch bleven de Snekers scherp en er werd aanvallend erg goed allround gespeeld. En de doelpunten werden door zowel de heren als de dames gemaakt. Maar de Wâlden werd in de wedstrijd gehouden door veel verdedigende fouten. In de eerste helft zijn vier strafworpen weggegeven.

In de rust was het duidelijk dat de Snekers beter waren, maar trainer Kraan had zeker nog wat toe te voegen. We moeten de focus houden in de verdediging. Geen doelpunten weg gaan geven op dit moment, we kunnen niet nog een keer een wedstrijd uit handen geven zoals de afgelopen twee weken.

In de tweede helft gingen de spelers in groen wit strijdlustig van start en dat zag je terug in de stand. Door onder andere doelpunten van Nick Huitema en Tialda Bakker behield Waterpoort de voorsprong. Maar de Walden bleef vechten voor de overwinning. En door het geloof van de spelers uit Tytsjerk, kwamen de zenuwen bij de Snekers. De wedstrijd kon niet nog een keer verloren worden in de laatste minuten. Toen de aanval wat stokte werd er een slimme wissel gedaan door trainer Nico Kraan. Al snel vielen er twee doelpunten die de Waterpoort het vertrouwen gaf om de wedstrijd goed uit te spelen. De wedstrijd werd zeer verdiend gewonnen met 12-18!