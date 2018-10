Inspirerende voorstelling van Marc de Hond

Workum-Afgelopen week ging de nieuwe voorstelling van Marc de Hond in première. De recensenten waren zeer positief over deze voorstelling. Enkele quotes: “meeslepend verteller”, “spannende cliffhangers”, “onderkoelde humor en verfrissende contrasten” “Een boeiende en vermakelijke avond.”

“We zijn daarom blij en trots om te melden dat Marc de Hond op 10 november a.s. onze gast zal zijn in Workum”, aldus Sjaak Galema, voorzitter van het NUT te Workum.

In deze voorstelling legt Marc uit hoe hij tegen wil en dank expert werd in omgaan met verandering. Zijn leven is één grote aaneenschakeling van verandering: hij ging van internetondernemer tot 3FM-dj en van keeper bij voetbal tot rolstoel-basketballer bij Oranje.

Hoe komt het dat de gemiddelde Nederlander er wel over fantaseert om het roer om te gooien, maar vervolgens toch jarenlang elke dag naar hetzelfde werk gaat, elke weekend over dezelfde baas klaagt en eens in de drie maanden seks heeft met dezelfde partner? Een absolute aanrader als u weleens piekert over klimaatverandering, cultuurverandering of geslachtsverandering.

Het is een inspirerend, inzichtelijk en optimistisch verhaal voor iedereen.