Hecht collectief Nijland pakt punt in Burgum

Burgum – Na drie nipte nederlagen op rij pakte VV Nijland in de zware uitwedstrijd tegen BCV een punt. De kansen waren schaars. Toch stond er na afloop een 2-2 eindstand op het bord.

Ondanks de zeperd in Luttelgeest (2-0 verlies tegen Tonego) is BCV met drie overwinningen uit vier wedstrijden prima aan de competitie begonnen. De Burgumers beschikken over een talentvolle selectie en hebben vast de ambitie bovenin mee te draaien en na twee seizoenen terug te keren naar de eerste klasse. Nijland daarentegen moet alle zeilen bijzetten om uit de onderste regionen weg te blijven. Na drie nipte nederlagen was het daarom tijd weer eens een resultaat neer te zetten.

Al vroeg in de wedstrijd nam BCV het initiatief. De Burgumers wilden thuis van Nijland winnen om in het spoor van koploper Leeuwarden Zwaluwen te blijven. De Burgumers hadden vrijwel de hele wedstrijd een veldoverwicht. Tot uitgespeelde kansen kwam het team echter nauwelijks. De Nijlanders opereerden als een hecht collectief, gaven weinig ruimte weg en verdedigden uistekend.

De eerste grote kans was voor Nijland. Nico Pieter Bonnema reageerde alert op een te korte terugspeelbal, omspeelde de keeper en leek een vrije doortocht te hebben richting het Burgumer doel. Het was hem vast gelukt om de bal langs de enige nog overgebleven verdediger tegen de touwen te schieten. Zover kwam het niet. Doelman Arjen Tolman trok aan de noodrem en bracht Bonnema ten val. Waar vriend en vijand dachten aan een rode kaart, besliste de uitstekende Groninger scheidsrechter Plat anders. Het was eigenlijk de enige arbitrale beslissing die tot ophef en ongenoegen leidde. Keeper Tolman kreeg slechts geel en BCV mocht van geluk spreken dat het de wedstrijd met 11 man mocht vervolgen. De Nijlander vrije trap van Bouke Poelsma werd door de van de schrik bekomen Tolsma wat onhandig gepareerd. Pier Gebrandy claimde in de rebound nog een penalty, maar dat was wat teveel van het goede geweest.

BCV kwam na ruim een halfuur spelen op voorsprong. Fokke Jan Kooistra wilde voetballend uitverdedigen, leed balverlies en zag spits Robert van der Laan opstomen richting de zestien. Net buiten het strafschopgebied werd Van der Laan door de Nijlander captain Eelke van der Wal van de sokken gelopen. De Burgumer aanvoerder Roeland Rusticus krulde de bal met zijn linker bekwaam over de Nijlander muur. Keeper Van Dalfsen – die eerder nog prachtig redde op een kopbal uit een corner – was kansloos.

BCV wilde de voorsprong uitbouwen maar kreeg daartoe in het restant van de eerste helft geen kansen. Het was Nijland dat op slag van rust op gelijke hoogte kwam. Uit een schitterend aangesneden corner van Sjoerd Tjalsma knikte Jarin de Jong feilloos binnen.

Net na de thee sloeg Nijland opnieuw toe. Wederom waren de bezoekers succesvol uit een dood spelmoment. Sjoerd Tjalsma slingerde de bal voor, Mente de Boer legde de bal af en Nico Pieter Bonnema tikte binnen. De aftrap betekende het eerste Burgumer balbezit in het tweede bedrijf.

Met de pijlsnelle Harmen Vlietstra in de ploeg was BCV in de tweede helft een stuk dreigender. Hij werd redelijk in toom gehouden door Sjoerd Teake Kooistra (ingevallen voor Silvan Kooistra) en Fokke Jan Kooistra. Fedde-Durk Kingma had de bal na 55 minuten spelen namens BCV voor het binnenkoppen. Keeper Peter van Dalfsen stond echter goed opgesteld en redde keurig. Nijland – dat met een sterke selectie was afgereisd naar Burgum (Tsjeard Weersma, Sjoerd Teake Kooistra, Arjan van der Wal en Ruerd Bakker zaten op de bank) – hield lange tijd prima stand. Uit een gevaarlijke tegenstoot liet Nijland zelfs nog een goede mogelijkheid onbenut. Sjoerd Tjalsma verzuimde invaller Arjan van der Wal (voor Pier Gerbrandy) goed te lanceren, waarna BCV opgelucht ademhaalde. Het afstandschot van Nico Pieter Bonnema verdween na een knappe actie over en naast het Burgumer doel.

Een kwartier voor tijd maakte BCV gelijk. Yorn Sikkenk ving een afgeslagen bal op en knalde de bal vanaf een meter of 18 keurig in de verre hoek. Nijland overleefde daarna nog een paar gevaarlijke voorzetten, hield stand en pakte een puntje tegen het sterke BCV. De voorspelling van Anna Reitsma – zij voorpelde in de Leeuwarder Courant dat BCV thuis met 2-0 zou winnen – kwam dus niet uit.

Een prima prestatie dus van het hechte Nijlander collectief. Het was ook mooi om te zien dat de ploeg werd gesteund door enkele spelers van het tweede en derde elftal. Geweldig dat zij de vaste supportersschare kwamen versterken!

Volgende week neemt Nijland het thuis op tegen SC Veenwouden.