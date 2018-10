Ysbrechtum-Al jaren organiseert NPO 3FM voor de kerstdagen “Serious Request” met het glazen huis. Elk jaar in een andere stad het glazen huis waar drie dj’s opgesloten zitten en voor het Rode Kruis geld ophalen voor een goed doel.

Dit jaar wordt Serious Request helemaal anders en is er geen glazen huis. Dit jaar heet het Serious Request: De Lifeline en gaan een aantal dj’s lopend door Nederland. Op die looptocht gaan ze langs initiatieven en acties die georganiseerd worden door mensen in het land, voor het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft hiervoor drie goede doelen gekozen. Een daarvan is Reanimatie in Nederland.

Bijna 75% van de Nederlanders weet niet wat ze moeten doen als iemand een hartstilstand krijgt en al helemaal niet hoe een AED (defibrillator) werkt. Dat is een groot probleem, want met reanimatie en het gebruik van een AED binnen 6 minuten kan de overlevingskans vergroot worden tot wel 50%.

Het is dus letterlijk van levensbelang dat mensen weten hoe ze met zo’n plotselinge noodsituatie om moeten gaan. Met het geld wat 3FM Serious Request: De Lifeline opbrengt gaat het Rode Kruis reanimatiecursussen geven. Eén zo’n cursus is er al voor €40 en daarin leer je, onder begeleiding van een instructeur, in vier uur tijd de noodzakelijke kennis van reanimeren en het gebruik van een AED. Je leert een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen en hulp te verlenen bij een hartstilstand en bewusteloosheid.

En Ysbrechtum gaat zich daar ‘hart’ voor maken.

Door, onder de naam “Hart voor Ysbrechtum”, op 22 en 23 december met een hele grote groep mensen 24 uur lang te reanimeren. Een ware sponsor-reanimatiemarathon.

Dit gaat gebeuren in het dorpshuis. En gedurende die 24 uur vinden er allerlei activiteiten plaats die óók geld op moeten gaan leveren. Zo is er ’s avonds bingo welke door de VVV wordt georganiseerd. Opbrengst voor het goede doel. Zo kun je zondagochtend vroeg bootcampen , een goed begin van je zondag. Opbrengst voor het goede doel. En worden er lege flessen opgehaald door de jeugd van jeugdclub JIJ. Opbrengst voor het goede doel. Reanimeren in Nederland.

Vierentwintig uur lang wordt er gereanimeerd en vierentwintig uur lang is er van alles te doen in en om het dorpshuis. Alles om maar zoveel mogelijk geld op te halen.

Naast allerlei activiteiten gaat het natuurlijk om de 24-uurs reanimatie marathon. Dus zijn we dringend op zoek naar mensen die mee willen reanimeren. Mits u kúnt reanimeren en hiervoor, recent een cursus hebt gevolgd. Met recent bedoelen we niet langer dan twee jaar geleden.

Als je mee reanimeert leg je € 5,– in voor het goede doel maar het mooiste is natuurlijk dat je je ook nog laat sponsoren door je omgeving, je werk of je familie. Je staat garant voor 20 minuten reanimeren samen met nog een andere deelnemer, die zich ook heeft opgegeven.

Mocht je langer willen reanimeren dan kan dat natuurlijk ook. Voor elke 20 minuten leg je minimaal € 5,– in. Inschrijven kun je hier:

https://inschrijven.nl/formulier?id=2018122250860&tl=nl

Via onze eigen actiepagina op de site van Serious Request: https://kominactie.npo3fm.nl/actie/hart-voor-ysbrechtum kunt u al onze acties volgen. Hier kunt u ook doneren en zien wat de stand is. Ook hebben we een facebookpagina: https://www.facebook.com/hartvoorysbrechtum