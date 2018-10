Ysbrechtum – Op vrijdag 23 november 2018 treedt Teake van der Meer op met zijn voorstelling ‘Ek hjir noch in kear, Teake van der Meer’ in Dorpshuis It Nije Formidden Ysbrechtum. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Kaarten a €10,- zijn te reserveren via tel. 06-27258377 of op vrijdag en zaterdag in Bloemenwinkel ‘Geschikt in stijl’, Epemawei 21, Ysbrechtum.