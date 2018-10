Concert  BlueSunday in kerkje Goënga

Goënga-Gistermiddag gaf het muzikale duo BluesSunday een prima concert in het kerkje van Goënga. En dat terwijl zangeres Welmoed behoorlijk geblesseerd was. De onfortuinlijke muzikante was tijdens het uitlaten van haar hond gevallen en daarbij haar pols gebroken. De instrumenten die ze normaal bespeeld ( bas – ukulele, accordeon en handdrum) kon ze nu helaas niet bespelen. Mondharmonica bespelen lukte gelukkig wel en Welmoed is gezegend met een uitstekende stem

Haar muzikale collega Patrick speelde voortreffelijk gitaar en soms ondersteunend met zang. Het duo speelde nummers van bekende en onbekende componisten. Bekende componisten waren o.a. Bruce Springsteen, Willy Nelson en Neil Young. Deze nummers hebben ze zelf bewerkt tot blues, country en folk.Ook de onbekende componisten, de ‘Roots Music’ kregen aandacht.

Al met al ‘in noflik’ concert met na afloop een zeer tevreden publiek.