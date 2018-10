VC Sneek wint overtuigend met 3-0 van Appolo

Sneek- In een vrij eenzijdige wedstrijd heeft VC Sneek Dames 1 vanmiddag met 3- 0 gewonnen van debutant Appolo uit Borne. Van meet af aan lieten de Sneker dames er geen gras over groeien wat de bedoeling was: winnen en het maximale aantal punten bijschrijven. Afgelopen woensdag won VC Sneek met 2-3 al in Zwolle, nadat de eerste twee wedstrijden nog verloren waren gegaan.

Vanmiddag kwam de overwinning geen moment in gevaar en de setstanden waren dan ook alles zeggend: 25-18, 25-17 en 25-22. Uitblinksters aan Sneker kant waren de jonge Hester Jasper (17), die met een aantal formidabele klappen topscorer werd. Maar liefst 17 punten werden door de blonde Sneekse binnen geslagen. Roos van Wijnen speelde ook geconcentreerd en goed en droeg met tien punten ook haar steentje bij.