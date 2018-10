Sneek Wit Zwart terug in het spoor

Sneek- Sneek Wit Zwart heeft de deceptie van vorige week toen de ploeg in Groningen bij SC Stadspark onderuit ging, met een 2-0 overwinning op GAVC weggepoetst. Die zege was meer dan verdiend, want ondanks dat Sneek Wit Zwart als gevolg van een rode kaart meer dan een helft met een man minder speelde, waren de Snekers vrijwel de gehele wedstrijd de bovenliggende partij.

Dat overwicht werd al redelijk snel in de score tot uitdrukking gebracht, want het beginsignaal van arbiter Tanja was nog niet verstomd toen Sneek Wit Zwart dankzij Joram Smits al afstand nam. Die pikstart kreeg een paar minuten later bijna een vervolg, maar middenvelder Harvey de Boer kwam na een aanval over rechts net tekort om de marge uit te breiden. Vervolgens moest doelman Klaas Boersma aan de andere kant bij een inzet van Niels Heitbrink handelend optreden en even later bleek een schietkans niet aan Sander van Remmen besteed.

Na die speldenprikken was het vooral de thuisclub die als dirigent optrad. In die fase kreeg Sneek Wit Zwart ook een aantal mogelijkheden om verder weg te lopen. Het Sneker orkest had het vizier echter niet op scherp staan. Zo miste een kopbal van Tarik Bourakba kracht en richting om doelman Robert Jelsma voor de tweede keer te kloppen en liet Gerben Visser na voorbereidend werk van Matts Bruining na om de marge verder uit te breiden. Diezelfde Jelsma had nadat zijn ploeg middels een vrije trap nog even zijn tanden liet zien, ook weinig problemen met een inzet van Bourakba die na een lange rush door Bruining werd bediend.

Vlak voor rust verloor het Sneker gezelschap één van zijn violisten, toen Kevin Huitema na een overtreding de douche mocht opzoeken. Die rode kaart werd betwist, omdat het niet om een doorgebroken speler ging en het volgens de thuisclub slechts geel had moeten zijn. De protesten haalden bij een gebrek aan een VAR niets uit en de man minder-situatie noopte trainer Germ de Jong om middenvelder Bourakba er in de rus af te halen en om verdediger Ruben Ybema in te brengen.

Die zag dat Matts Bruining in de vijfde minuut van het tweede bedrijf de 2-0 liet noteren. De in de rust doorgevoerde ingreep had dan ook geen gevolgen voor het wedstrijdbeeld en ook met een man minder hield het overwicht van Sneek Wit Zwart stand. Toch bleef het oppassen, al kwam het gevaar van de bezoekers vooral vanuit stilstaande situaties zoals in de 78ste minuut, toen de paal bij een vrije trap van GAVC de aansluiting en een spannende slotfase voorkwam. Die spanning bleef ook bij een snelle counter uit, want daarbij toonde Klaas Boersma weer eens dat Sneek Wit Zwart met hem over een zeer betrouwbare sluitpost beschikt.

Niet lang na Boersma’s redding verscheen de naam Huitema toch weer op het veld, want vlak voor het einde van de wedstrijd loste Joey aanvaller Joram Smits af. Die zag vervolgens vanaf de bank dat GAVC ook in de resterende speelminuten geen potten kon breken en dat de wedstrijd uiteindelijk zoals hiervoor al werd vermeld, in een dik verdiende 2-0 zege voor de Snekers eindigde. Die keerden met deze overwinning terug in het spoor van de top en moeten volgende week in Bergum proberen om dat spoor verder te volgen.

Foto’s Nico Altenburg

Bron: http://pengel.weebly.com