Rolling Home brengt múzikaal earbetoon an Doede Bleeker

Workum- Oulopen maart overleed toubadour Doede Bleeker út Staveren. Hij mocht mar 65 jaar oud wurdde.Un groat gemis foar familiy en (múzikale) frynden. Gisteravend was der in de havenkom fan Workum un múzikaal earbetoan an de Staverense misthoorn, opsetten deur Doede syn oomsêger, Brunu Rummler. Earder dit jaar was der al un beskeiden múzikaal earbetoan tidens Aaipop in Nijlaan.

Rolling Home út Sneek, trad oait tweekear met Doede Bleeker op, en was krekt as un soad anderen dy’t oait met Doede op’e planken stonnen gisteravend anwezech in Workum. Ut Sneker folkkoar song twee ferskes fan Doede: ‘Wat un groate swetser’ en ‘Wij willen vissen’.

Naast Rolling Home traden gisteravend o.a. ok Johan Junckers, Sytse van der Werf, Jilt Heidstra, Johan Keus en Gerard Nijborg op. Ut was un waardech earbetoan an Doede Bleeker, dy’t overal en altyd ut stads as foertaal brúkte. Ok foar de minsen dy’t opkomme foar de stadsdialekten is ut gemis fan Doede groat.

Mòrren gaat fanút Workum de Strontrace fan start, un evenement wêr’t Doede sic hok bij betrokken foëlde.

hvdv

Foto’s Rinske Poiesz-Zijlstra