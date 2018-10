Remise volstaat voor koppositie

Blijham- LSC 1890 heeft dankzij een 1-1 gelijkspel zijn ongeslagen status behouden. Nadat ASVB ietwat tegen de verhouding in op voorsprong kwam, stelde Marco da Silva niet lang daarna met de gelijkmaker de remise zeker, al kreeg LSC 1890 in de slotfase van de wedstrijd nog een paar mogelijkheden om de terugreis naar Sneek helemaal tot een feest te maken.

Toch zal dat feest niet echt minder zijn, want omdat de concurrentie punten liet liggen, onderneemt LSC 1890 die terugreis ondanks het puntverlies namelijk als koploper van de tweede klasse K. Een dikke twee uur voor die onderneming kreeg LSC 1890 waarbij Maarten van der Wal op de plek van Ramon Vallinga speelde, meteen al een aantal goede mogelijkheden en de eerste was er één uit de categorie “14-karaats”. De kopbal van verdediger Marco Ahmed verdween echter net over de lat en diezelfde lat fungeerde even later bij een schot van Marco da Silva als een echte dwarsligger. Ook bij de volgende mogelijkheid wist de formatie uit de Waterpoortstad de Groninger goal niet te doorboren, waarna de thuisclub zo nu en dan in de buurt van de Sneker zestien opdook. Grote kansen leverde dat echter niet op, totdat Patrick Zijda na een klein half uur balverlies leed en de eerste, echte kans voor ASVB zich aandiende.

Dat bleek een voorbode voor wat zou komen, want vroeg in de tweede helft verscheen ASVB namelijk opnieuw een paar keer in kansrijke positie. Bij de eerste mogelijkheid liep het nog goed af, maar niet lang daarna, toen LSC 1890 de bal maar niet wist weg te werken, sloeg de thuisclub via Mart van der Veen bij de derde kans toe. Die tegentreffer was voor trainer Erik van der Meulen aanleiding om de meer offensief ingestelde Tom Doldersum in te brengen en hij stond nog maar koud op het veld, toen Marco da Silva de gelijkmaker achter de doelman van de witte muizen deponeerde. Niet lang na die gelijkmaker kreeg LSC 1890 via Rodi de Boer de kans om de wedstrijd te kantelen. De middenvelder vond met zijn kopbal echter net niet de juiste richting en toen die later ook ontbrak, toen Floris Bok na een voorzet van Tom Doldersum over kopte, was helder dat in de gelijke stand geen verandering meer zou komen.

LSC 1890 hield derhalve aan het vooraf als lastig omschreven duel tegen ASVB een overigens meer dan verdiend punt over en omdat de concurrentie zoals hiervoor al werd vermeld punten liet liggen, was die puntendeling goed genoeg om komende zondag als koploper als gastheer van Peize op te treden.

