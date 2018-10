Parkflatbewoners supertrots op volleybalster Marrit Jasper

Sneek- Zondagmiddag is volleybalster Marrit Jasper uit Sneek weer teruggekeerd uit Japan waar zij samen met de Nederlandse volleybalploeg een uitstekende vierde plaats behaalde tijden het WK. De beste prestatie ooit behaald tijdens het mondiale kampioenschap. Jasper die samen met haar vriend in een van appartement van Parkflat de Stadfenne woont kon tijdens het toernooi al op veel support uit volleybalstad rekenen.

De Nederlandse volleybaltopper kreeg een warm onthaal bij haar terugkeer in Sneek. Bij haar thuiskomst in Sneek waren in de Parkflat overal affiches opgehangen die aan duidelijkheid niets te wensen over lieten. De veelal 'ietsje' oudere bewoners zijn maar wat trots op hun sportieve medebewoonster! De Nederlandse volleybaltopper staken hun bewondering voor Marrit niet onder stoelen of banken.