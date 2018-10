Neptunia’24 bekekert door

Sneek-De waterpoloheren van Neptunia’24 hebben zaterdagavond in een zeer attractieve wedstrijd gewonnen van De Warande uit Oosterhout (NB). In de tweede ronde van de landelijke beker bleek de ploeg van speler/coach Arjen van Leeningen over veel veer- en wilskracht te beschikken en stuurde de mede-derdeklasser met lege handen naar huis: 14-12.

Beide ploegen trokken fel van leer en van ontzien en aftasten was geen moment sprake. De keepers kregen aan beide kanten goede, harde en geplaatste schoten om de oren en ook waren er veel overtalsituaties aan beide kanten. Neptunia kraakte en piepte maar hield stand en knokte voor iedere meter. Vooral het werken voor elkaar, het complete samenspel, bleek het sterkste wapen.

Bij het begin van de derde periode stond er een 9-6 voorsprong voor de Snekers op het bord en die is eigenlijk niet meer in gevaar gekomen. Waar de gasten het net wisten te vinden stond daar telkens weer een Sneeker doelpunten tegenover.

De volgende bekerronde is in het weekeinde van 15/16 december. De loting vindt komende week plaats.

Doelpunten Neptunia’24: Rutger van Leeningen en Rick Lunter (beiden 4x), Dennis van der Veldt en Arjen van Leeningen (beiden 2x), Niels van der Zweep en Rudi van der Veldt (beiden 1x).