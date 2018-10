KNMI: Vooral in het zuid(west)en zon

De Bilt – Het is wisselend bewolkt en droog. Vooral in het zuiden zijn er brede opklaringen waarin enkele mistbanken voorkomen. Er staat een zwakke, aan zee matige west tot zuidwestenwind. In het zuiden komt de wind uit uiteenlopende richtingen.

Overdag komt in het noorden, midden en oosten de meeste bewolking voor, maar de zon zal op een aantal plaatsen ook van tijd tot tijd doorbreken. In het zuid(west)en is de meeste ruimte voor de zon. In de loop van de avond wordt de bewolking in het noordwesten dikker en kan daar wat lichte (mot)regen gaan vallen. Het wordt ongeveer 16°C. De zuidwestenwind is zwak, in het noorden en noordwesten matig. In het zuidoosten is de wind zwak en variabel.

In de nacht naar maandag trekt een smalle regenzone van het noordwesten naar het zuidoosten. Daarachter klaart het deels op. De minima lopen uiteen van 5°C in het zuidoosten tot 13°C aan zee. Er staat aanvankelijk een zwakke tot matige zuidwestenwind, maar van het noordwesten uit draait de wind naar noord en neemt dan toe naar matig, aan de kust tijdelijk naar vrij krachtig tot krachtig.

Maandag verlaat de regen tegen de middag het uiterste zuiden van Limburg. In de loop van de dag klaart het van het noorden uit steeds meer op. De middagtemperatuur komt uit rond 14°C. Er staat een matige noordelijke wind, die bovendien vlagerig is. Aan de kust is de wind matig tot vrij krachtig. In de avond draait de wind naar richtingen tussen west en noordwest en luwt landinwaarts naar zwak. (Bron: KNMI)