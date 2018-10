Grote kans om vallende sterren te zien komende nacht

Sneek – Komende nacht is de kans groot dat er vallende sterren zijn te zien, als het niet bewolkt is. Deze dagen passeren de zogenoemde Orioniden de aarde en daardoor bestaat de kans om vallende sterren te zien. Het einde van de komende nacht is het beste moment.

De Orioniden zijn stukjes afval van de komeet Halley. Ze heten Orioniden omdat ze van het sterrenbeeld Orion lijken te komen. De Orioniden zijn snelle meteoren (66 km/s, dat is meer dan 200.000 km/uur!) en laten regelmatig een nalichtend spoor zien.

Er zijn zo’n 39 vallende sterren per uur te zien. Voor komende nacht is wel een storing voorspeld, met bewolking en wat motregen, maar na die storing, in het noord(west)en, klaart het op. Dan zouden de vallende sterren te zien moeten zijn. Al kan het licht van de bijna volle maan nog wel spelbreker zijn. Maar die gaat na 5.10 uur onder.

Het ideale moment om de vallende sterren te zien is daarom aan het einde van de nacht. Die kans daarop is het grootst op de Waddeneilanden, in grote delen van Fryslân, Groningen en Noord-Holland.

Kijk tussen 5.00 en 6.30 uur in de nacht van zondag op maandag

Kijk naar het zuiden naar een punt iets hoger dan halverwege tussen de horizon en het hoogste punt aan de hemel

Zoek een donkere plek zonder kunstlicht, bijvoorbeeld een open veld

Laat je ogen eerst een kwartier wennen aan het donker, dan zie je meer

(Bron: Omrop Fryslân)