Arend Wisse de Boer wint Roekoepôlerace

Sneek- Afgelopen zaterdag en zondag werd op het Sneekermeer het laatste Skutsje-evenement van 2018 door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek georganiseerd. Alweer de 13e editie van het evenement, waarbij de IFKS en SKS met elkaar de strijd aangaan. Onder zeer mooie zeilomstandigheden verschenen er 10 schepen in de A-klasse en 5 schepen in de kleine a aan de start.

In de A-klasse kwam het skûtsje de drie gebroeders van Arend Wisse de Boer als eerste over de start. Schipper Harmen Brouwer stuurde hun Gordykster skutjse 2x als eerste en 1 maal als vierde over de finish. Als tweede eindigde ‘t swarte wief van Jan Hofstee uit de Tynje. Als derde eindigde het Jouster Skutsje de Oerol Tus.

In de kleine A ging het skutjse De Eemlander van Bernd de Cneudt uit Laren (2x 1 en 1x 3) er met de hoofdprijs vandoor. Met eenzelfde aantal totaalpunten maar meer eerste plaatsen versloeg hij nipt Tjibbe van der Veer.

Grote A

1 . Arend Wisse de Boer, De drie Gebroeders – Sneek (1, 1, 4)

Jaap Hofstee, ’T Swarte Wief – Tijnje (2, 2, 5) Rinus de Jong, Oerol Thus – Joure (6, 4, 2)

Kleine a

Berndt de Cneudt, Eemlander – Laren (1, 3, 1) Tjibbe van der Veer, Welvaart – Elahuizen (2, 1, 2)

(tussen haakjes de finishvolgorde)

Voor de KWS kwam hiermee weer een einde aan het wedstrijdzeilseizoen. Een seizoen dat zich kenmerkte door veel evenementen met weinig wind.

Op naar Pasen 2019 wanneer we weer van start gaan met de jeugdige zeilers!