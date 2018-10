Sneek- Gister was er weer een Verwendag in Parkflat Stadfenne in Sneek. De bewoners konden gebruik maken van handmassage, nagellakken + knippen, gezichtsmassage en een maskertje en voetverzorging. Alles gratis en voor niks. Afgelopen woensdag organiseerden de stagiaires van Sociaal Goud een workshop inloopuur over tablets en mobiele telefoons.