Talantlocatie Oude Oppenhuizerweg Sneek feestelijk in gebruik genomen

Sneek – ‘Vandaag vieren wij de officiële opening’, galmde het over de Houkesloot in Sneek. Stadsomroeper Jan Sjoerd de Vries sprak de bewoners en gasten van de nieuwe Talantlocatie aan de Oude Oppenhuizerweg vrijdag 19 oktober enthousiast toe. Vervolgens knipte bewoner Peter Bouma het rode lint door en was de opening een feit.

Voorafgaand aan de opening hadden de bewoners een rondvaart over het Snekermeer. Bij thuiskomst werden ze toegezongen door alle medewerkers en gasten. Daarna liepen ze trots over de rode loper, die speciaal voor hen was uitgerold. De achtentwintig bewoners verhuisden in juli en september van dit jaar naar hun nieuwe appartement in het voormalig Stayokay hotel. Het hotel is volledig verbouwd en biedt woonruimte aan 28 cliënten.

Open Huis

In de middag kregen omwonenden en familie de kans om de locatie te bekijken. Hiervoor was enorm veel belangstelling. Vooral de omwonenden waren erg benieuwd naar hun nieuwe buren en de nieuwe invulling van het gebouw.