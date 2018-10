Sneker Marcel Kanon rent voor Kika de New York Marathon 2019

Sneek – In november 2019 rent Marcel Kanon uit Sneek voor KIKA de Marathon van New York. Dat betekent dat het gas er op moet. Want in juli 2017 is hij pas begonnen met hardlopen, de eerste 5 kilometer moest uit zijn tenen komen. In december 2017 was zijn eerste 10 kilometer een feit en kreeg hij de smaak echt te pakken. Op 2 juni 2018 liep hij zijn eerste Halve Marathon en in november 2019 hoopt hij de volle 42 kilometer en een beetje van New York te lopen.

Voorwaarde is wel dat elke deelnemer aan de KIKA hardloop groep 6000 euro aan sponsorgeld meeneemt. Het leeuwendeel van de sponsor opbrengst gaat naar onderzoek ter genezing/ preventie van Kinderkanker!