ONS Sneek boekt nuttige overwinning

Sneek- Het evangelie van Raveneau leverde de voorbije weken geen punten op, maar vanmiddag tegen ODIN ’59 won de oefenmeester toch weer een paar zieltjes met de door hem geïntroduceerde speelwijze. Die leverde dankzij treffers van Curty Gonzales en Yumé Ramos namelijk de volle buit op en daarmee behaalde ONS Sneek in meerdere opzichten een hele nuttige overwinning.

Nuttig omdat daarmee niet alleen drie punten aan het totaal werden toegevoegd maar vooral omdat ONS “het doelpuntloze tijdperk” een halt toeriep, Dat werd overigens al vroeg beëindigd, want de wedstrijd was nog geen tien minuten oud, toen Curty Gonzales een fraaie actie bekroonde. Gonzales maakte vanaf het begin zijn opwachting en dat ging ten koste van Michael Lanting. De strateeg was door Raveneau naar de bank verwezen, maar daardoor veranderde de speelwijze niet echt. Yumé Ramos stond andermaal op een eiland, al was dat zeker niet onbewoond. De spits moest opnieuw tegen een overmacht aan verdedigers opboksen, maar kreeg in de eerste helft desalniettemin een aantal mogelijkheden.

De eerste ontstond na een voorzet van Frits Dantuma, maar die bal bleek uiteindelijk toch te moeilijk om doeltreffend af te ronden. Dat laatste had de spits een minuutje later echter wel moeten doen, toen Curty Gonzales de bal strak voor bracht en Ramos volledig vrijstaand bij de tweede paal opdook en de bal vallend inkopte. De bal verdween echter net naast de voor hem verkeerde kant van de paal en in de slotfase van het eerste bedrijf hield doelman Barry van Dijk de Sneker aanvalsleider van scoren af, toen hij een diepe bal in één keer verlengde. Toch zou de naam van Ramos nog voor rust op het formulier komen, want in de 48ste minuut mocht hij na een overtreding op Genridge Prijor vanaf elf meter aanleggen en die taak voerde hij onberispelijk uit (2-0).

De gasten uit Heemskerk stelden daar heel weinig tegenover. Alleen bij een paar vrije trappen zorgde ODIN ’59 voor enige reuring en toen Denzel Prijor aarzelend of beter gezegd, niet ingreep en Achmed El Mahdi opeens een half kansje kreeg. Diezelfde El Mahdi dwong Barry Ditewig in de 45ste minuut tot een redding en dat was zo’n beetje de eerste die de Sneker goalie moest verrichten. Dat aantal nam na rust toe en in de in die tijdspanne stond Ditewig dan ook meer in de belangstelling dan voor rust. De eerste keer dat de spotlight op hem werd gericht, was bij een inzet van Tom de Vries (voorlangs) en even later kreeg hij hulp van de inmiddels naar achter gedirigeerde Ale de Boer, die een bal van Billy Tavares voor de doellijn weghaalde.

Vervolgens had Ditewig weinig problemen met afstandsschoten van De Vries en Kleibroek, terwijl de kans die Milo Cremers na een omhaal van El Mahdi tussendoor kreeg nooit een treffer had opgeleverd en wel om de eenvoudige reden dat de verdediger op het moment suprême buitenspel stond. Bij een goal kwam ODIN ’59 ook bij twee kopkansen van spits Eelke de Graaf niet in de buurt en alleen na een vrije trap en een kopbal van Cremers mochten de gasten aanspraak op een treffer maken. De paal voorkwam echter de aansluiting en daarmee mochten de Snekers niet klagen.



ONS leverde na een prima eerste helft trouwens een matige tweede af en liet dat allemaal gebeuren. De Snekers kwam zelf echter niet of nauwelijks meer in de buurt van het heiligdom van Barry van Dijk. Alleen vroeg in de tweede helft zorgde een actie van Frits Dantuma voor enige opwinding, maar daarna moest het thuispubliek tot de slotfase wachten aleer de thuisclub de eigen fans de volgende mogelijkheid voorschotelde. Die ontstond na een dieptepass, maar invaller Jan Dommerholt bleek op een paar meter van de goal zijn linkerbeen vooral als loopinstrument te gebruiken. Die pass werd overigens verzonden door Genridge Prijor en diens broer zorgde in de slotminuten over rechts nog voor enig gevaar. Die actie leverde evenals die van Samir Merraki echter geen rendement op. Dat rendement zat toen overigens al stevig in de Sneker beurs, want de gasten bleken eigenlijk negentig minuten lag niet bij machte om de Sneker defensie “ernsthaft” in problemen te brengen.

Foto’s: Henk van der Veer

Bron: http://pengel.weebly.com/