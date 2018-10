Onderzoek SWF naar woonbehoefte

Sneek – De gemeente Súdwest-Fryslân laat momenteel onderzoek uitvoeren naar de woonbehoefte in de gemeente. De centrale vraag is of de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân aansluit op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Companen.

Voor dit onderzoek organiseert de gemeente eind november en begin december bijeenkomsten voor bewoners. Tijdens deze bijeenkomsten worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd door Companen. Ook gaan zij graag met inwoners in gesprek over relevante ontwikkelingen die spelen op de woningmarkt in Súdwest-Fryslân. Daarnaast wordt besproken hoe inwoners aankijken tegen ‘wonen’ in Súdwest-Fryslân, welke woningen passend zijn voor de eigen omgeving en hoe er wordt gedacht over nieuwe woonconcepten. De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden verwerkt in het definitieve onderzoeksrapport.