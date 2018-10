KNMI: Rustig najaarsweer met vanochtend eerst lokaal mistbanken

DE Bilt – Er zijn brede opklaringen, maar vooral in het noorden ook enkele wolkenvelden. Van het noordwesten uit trekt er bovendien sluierbewolking over. Verspreid over het land, maar vooral in de zuidelijke helft, komen er mistbanken voor, die soms verkeersbelemmerend kunnen zijn. De minima lopen uiteen van -1°C in het oosten tot 8°C aan zee. Er staat een zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. In het Waddengebied staat een matige wind uit westelijke richtingen.

Overdag lossen de mistbanken vrij snel op en komen er in de noordelijke helft wolkenvelden voor, maar het zal overwegend droog blijven. Elders is er meer ruimte voor de zon, al trekken er van tijd tot tijd ook velden sluierbewolking over. Het wordt vanmiddag ongeveer 15°C. Er staat een zwakke, aan zee matige westenwind. In het zuiden komt de wind uit veranderlijke richtingen.

Komende nacht zijn er vooral in het zuiden brede opklaringen, met kans op vorming van enkele mistbanken. Elders blijven er wolkenvelden aanwezig. De minima lopen uiteen van 2°C in het zuiden tot 12°C op de Wadden. Er staat een zwakke, aan zee en op het IJsselmeer matige zuidwestenwind.

Zondag overdag zijn er vooral in het noorden en midden wolkenvelden, in het zuiden is er waarschijnlijk ook ruimte voor de zon. In de loop van de avond wordt de bewolking in het noordwesten dikker en kan daar lichte regen gaan vallen. Het wordt ongeveer 16°C. De zuidwestenwind is zwak, in het noorden en noordwesten matig. In het zuidoosten is de wind zwak en variabel. (Bron: KNMI)