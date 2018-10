Cultuurkalender 2019 Fryslân en de wrâld

Sneek- Na de succesvolle Skuorkalinder LF2018 heeft bedenkster en Friesch Dagblad-redacteur Gerbrich van der Meer uit Sneek ook voor 2019 weer een scheurkalender samengesteld. Met 365 dagen verhalen, anekdotes en weetjes wordt de lezer een jaar lang getrakteerd op bijzondere informatie over Fryslân. Over geschiedenis, natuur, sport, godsdienst, middenstand en taal, en uiteraard over cultuur.

In Cultuurkalender Fryslân 2019 vertellen 14 Friese musea hun mooiste verhalen aan de hand van een object uit hun collecties. Die objecten geven verrassende inkijkjes in het leven van onze voorouders, die onze woonomgeving en ons denken mede gevormd hebben.

Weet je waarom Friese burgers in de Middeleeuwen een leren emmer in huis moesten hebben? Dat je rond 1000 na Christus in Rusland gewoon met munten kon betalen die in Leeuwarden waren geslagen? Wat een pistoolschot in Fryslân te maken heeft met het DNA van koning Willem-Alexander? Hoe in Dokkum een halve Rembrandt hangt? Waarom Eise Eisinga bijna zijn bed zou delen met een klok in plaats van met zijn vrouw? Dit en nog veel meer is te vinden in deze tweetalige scheurkalender!

Hoe’t it kin dat wy yn Fryslân in froulike Kristus út 1750 yn ’e hûs hawwe? Wêrom’t der yn 1956 gjin Alvestêdewinner wie? Wêrom’t in smartlap minder mei André Hazes as mei tekstyl te krijen hat? Hoe’t Erasmus syn jicht besocht op te lossen? Dat yn Fryslân de grins fan twa gritenijen troch ien sliepkeamer rûn? Dat de wein fan de echte James Bond yn Fryslân stiet? Dat der tusken Starum en Amsterdam in echte spoarline lein hat?

ISBN: 9789056154790.Bindwijze: ScheurkalenderTaal: Frysk, NederlandsPagina’s: 736Auteur: Gerbrich van der Meer