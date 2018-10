Schminkende clowns in Pannenkoekentrein Modelspoormuseum

Sneek – Het modelspoormuseum maakt van de herfstvakantie een kinderfestijn. In het museum staat een pannenkoekentrein opgesteld waar het heerlijk smullen is. In de trein rijden nu twee wel heel speciale reizigers mee: de schminkende clowns Chico en Chica. Dit vrolijke treinstel schminkt op maandagmiddag, woensdagmiddag, vrijdagmiddag en -avond (Cool Kids nacht) gratis alle jonge reizigers in de pannenkoekentrein.

Het modelspoormuseum in Sneek staat vlak aan het spoor. In het museum kunnen kinderen tientallen treintjes zelf laten rijden. Door op de groene knoppen te drukken komen de treintjes in beweging en zijn ze te volgen door berglandschappen, dorpjes en andere sfeervolle entourages. Het modelspoormuseum maakt in de herfstvakantie de treinbeleving compleet met het pannenkoekenarrangement in een speciaal opgestelde trein.Combitickets voor het museum en de pannenkoekentrein zijn in het museum te koop.

Het museum is in de herfstvakantie van maandag tot en met zaterdag geopend van 10:00 uur tot 17:00 uur, op vrijdag is het museum extra lang geopend tot 21.00 uur en op zondag opent het museum om 12.00 uur.

De locatie is goed te bereiken met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.