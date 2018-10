Nederlandse volleybalsters met Marrit Jasper verliezen spannende halve WK-finale

Japan-De Nederlandse volleybalvrouwen hebben de halve finale van het WK met 3-1 verloren van Servië. In het Japanse Yokohama konden de volleybalsters, met Marrit Jasper uit Sneek, het WK-sprookje niet voortzetten. In een zeer spannende halve finale was de regerend Europees kampioen net te sterk.

Servië won de eerste set met 25-22. Ook in de tweede set leidde Servië steeds met een punt of twee à drie. Maar Nederland kwam terug. Aan het eind van de tweede set kon Servië nog meerdere setpunten wegwerken, maar Oranje knokte door en won de tweede set met 28-26.

De derde set begon Nederland met een voorsprong, die het kon vasthouden tot 13-13. Daarna trokken de Servische vrouwen de set naar zich toe en Nederland verloor uiteindelijk de derde set met zes punten verschil.

Oranje had een moeizaam begin van de vierde set. Na een achterstand vocht het terug naar 13-13. Vanaf toen ging het weer gelijk op tot 23-23, maar toen kreeg Servië een matchpoint dat het onmiddellijk benutte. Met 23-25 verliest Nederland uiteindelijk de vierde set en daarmee ook de halve finale.In de poule had Nederland nog met 3-0 gewonnen van Servië, de regerend Europees kampioen. De vrouwen van trainer Jamie Morrison schreven historie door de halve finale te bereiken op een WK.

Nederland speelt zaterdag nog voor de derde plaats tegen de verliezer van de andere halve finale en dat is China. Italië won in een bloedstollende wedstrijd met 2-3 van China, met als setstanden 18-25, 25-21, 16-25, 29-31 en 15-17.

Foto: ANP

Bron: www.omropfryslan.nl