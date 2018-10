Musical Jeugdthriller Schuld van Mel Wallis de Vries in Theater Sneek

Sneek – Beleef Schuld nu live in het theater als spannende thrillermusical! Naar de bestseller van Mel Wallis de Vries, de succesvolste Young Adult-schrijver van Nederland. Schuld, voor iedereen vanaf 12 jaar, wordt gemaakt door het team van de thrillermusicals BOY 7, Vals en Shock. In de voorstelling zijn onder anderen Ridder van Kooten en Wieneke Remmers te zien! Op vrijdag 9 november om 19:30, speelt Schuld in Theater Sneek in Sneek.

Op een school plegen drie jongeren kort na elkaar zelfmoord. Er lijkt geen enkele overeenkomst tussen de drie te zijn: ze zitten niet in dezelfde klas en ze kennen elkaar amper. Maar dan, op dezelfde school, krijgt Tess een briefje dat alles verandert: ‘Jij bent de volgende!’ Wanneer Tess achter de waarheid probeert te komen, doet ze een schokkende ontdekking. Nu moet ze vrezen voor haar eigen leven, maar niemand gelooft haar…