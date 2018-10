LF2018 Expositie “Friesland in Europa” – 35 Herfst in Londen

Koudum-In het kader van LF2018 heeft beeldend woordkunstenaar Connie Harkema ruim 50 schilderijen en gedichten gemaakt. Zij zijn dit hele jaar in verschillende samenstellingen en op diverse locaties te bezichtigen onder de titel “Friesland in Europa”.

Het Stadssonnet “Herfst in Londen” is te bekijken bij Galerie Kunst in Beweging, Hoofdstraat 1, Koudum. Geopend op flexibele tijden of op afspraak (connieharkemainfo@gmail.com of 06 87 265 366).

Bijbehorend gedicht:

Londen gevangen in een statige stadsstructuur,

hiërarchische patronen, ingekerfde tradities.

En keurige parades, volgens koninklijk devies

langs grote en parkgroene huizenarchitectuur.

De wisselende wacht voor Buckingham’s muur,

present bij het paleis, perfect en pijnlijk precies.

Dan het parlement. Big Ben’s klokkeninstallaties

beluiden er ‘t Londens eigenzinnige politiek vuur.

Verderop, van armoede naar kunstzinnig ontluiken:

Bricklane. Linksrijdend verkeer, dubbeldekkerrood,

markt, straatcultuur. Blaadjes gaan van de struiken.

Onder de hoge brug zo vreemd blauw en groot

vaart op de Theems de herfst voort in een boot.

Golven passeren de Tower, juwelen en gebruiken.