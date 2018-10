LAS opent nieuw seizoen met schrijver en Ruslandkenner Pieter Waterdrinker

Sneek- Woensdag 31 oktober a.s. start de stichting LAS het nieuwe literaire seizoen met schrijver, journalist en Ruslandkenner Pieter Waterdrinker. De bijeenkomst vindt plaats in Boekhandel Van der Velde, Kruizebroederstraat 36 Sneek, aanvang 20.15 uur.

Pieter Waterdrinker had de twijfelachtige eer één van Nederlands meest miskende romanciers te zijn. Tot voor kort, want sinds zijn roman Tsjaikovskistraat 40 en zijn optreden in het VPRO-programma Zomergasten in 2018, is de belangstelling voor deze journalist en schrijver, terecht, aanzienlijk toegenomen.

In 1996 vestigde de auteur zich in Rusland, waar hij, naast journalistiek werk, in hoog tempo zijn boeken en verhalen begon te publiceren. Veel van Waterdrinkers boeken zijn vertaald in het Engels, Duits en Russisch.

Waterdrinker is een rasverteller, die in zijn romans niet op een paginaatje meer kijkt. Zijn debuutroman Danslessen (1998) leverde hem direct een affaire op, omdat de burgermeester van Zandvoort, die onder zijn eigen naam in het boek voorkomt, een klacht indiende wegens belediging en antisemitisme. De Haarlemse rechtbank veroordeelde Waterdrinker aanvankelijk tot een boete van vijfhonderd gulden, maar in hoger beroep werd de auteur vrijgesproken.

Zijn lijvige en sterk autobiografische roman Tsjaikovskistraat 40 (2017) levert hem een nominatie voor de Libris Literatuurprijs op. In de roman neemt Waterdrinker de lezer mee op een duizelingwekkende reis door de Russische geschiedenis en door zijn eigen leven. Vertrekpunt is zijn huis in Sint-Petersburg, waar de auteur woont met zijn vrouw en drie poezen, midden in de buurt die honderd jaar geleden het epicentrum was van de Russische revolutie van 1917.

Dat Waterdrinker behalve auteur van grote, panoramische romans ook een begenadigd schrijver van korte verhalen is, bewijst de recent verschenen bundel Een dame in Kislovodsk en andere Russische vertellingen (2018). Het boek bevat een selectie uit de bundels Kaviaar en ander leed, Montagne Russe en De correspondent, die Waterdrinker de afgelopen jaren schreef. Tevens zijn er verhalen opgenomen die niet eerder werden gebundeld.

Bezoekers worden verzocht vooraf te reserveren. Dat kan bij voorkeur via www.stichtinglas.nl of via de informatiebalie van Boekhandel Van der Velde. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs.