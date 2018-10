Jorinde Griep ontwerpt verkeersbord ‘Stop & Drop’ bij Zwetteschool Sneek

Sneek- Afgelopen week stond verkeer op de Zwetteschool centraal. Als aftrap van de verkeersweek is het nieuwe ‘stop & drop’- bord onthuld aan de Hugo de Grootstraat. Dit bord is ontworpen door Jorinde Griep (op foto) uit groep 8. Vorig jaar heeft zij mee gedaan met de ontwerpwedstrijd en heeft gewonnen. Tijdens deze week zijn er zogenaamde ‘prikacties’ gehouden.

De ouder(s)/verzorger(s) zijn door leerlingen en leerkrachten geattendeerd op het verkeersbeleid rondom school en aangesproken op parkeergedrag. Afgelopen woensdag hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden op het gebied van verkeer, zo hebben kinderen inzicht gekregen in de remweg van een auto, de dode hoek van een tractor en is er geoefend in behendigheid op de fiets.

Al met al een zeer geslaagde week.