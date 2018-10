Friesland beleeft primeur van Coole Kidsnacht

Sneek- Op vrijdag 26 oktober, de laatste dag van de herfstvakantie, vindt in Friesland de Coole Kidsnacht plaats. Een primeur. Tijdens de Coole Kidsnacht openen zo’n twintig Friese culturele instellingen, waaronder het Modelspoormuseum en het Scheepvaarrt Museum in Sneek, na sluitingstijd hun deuren voor kinderen tot en met 12 jaar. Volwassenen mogen alleen ‘op vertoon’ van hun kinderen of kleinkinderen mee naar binnen.

Van 17.00 uur tot 21.00 uur hebben kinderen het rijk alleen in musea, bezoekerscentra en archieven door de hele provincie. Op elke locatie zijn er speciale activiteiten voor kinderen, die nog eens extra spannend en cool zijn als het donker wordt.

Niet toevallig 26 oktober

De datum voor de eerste Coole Kidsnacht is niet toevallig, zo vertelt Lisette Zwerver van Museumfederatie Fryslân. “26 oktober is de laatste dag van de herfstvakantie, bovendien is die week de landelijke Museumkidsweek aan de gang. Ook lag het voor de hand om de eerste – en hopelijk niet de laatste – editie van de Coole Kidsnacht tijdens dit culturele jaar te houden.”

Thema Vriendschap

Het thema van de avond is in lijn met de landelijke Museumkidsweek en de Kinderboekenweek: vriendschap. Deelnemende instellingen organiseren activiteiten rond dit thema en laten zien dat het leuk is om vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen naar culturele instellingen.

Musea kunnen ook spannend zijn

De Coole Kidsnacht is een initiatief van het Fries Educatief Platform (FEP) en Museumfederatie Fryslân. “Doel is om kinderen op een aansprekende manier kennis te laten maken met Friese culturele erfgoedinstellingen en ze te laten ervaren dat een museum behalve leuk en leerzaam ook spannend kan zijn.”

Glow-in-the-dark polsbandje

Als aandenken krijgen alle deelnemers een glow-in-the-dark polsbandje die de tekst ‘Ik was erbij’ laat oplichten in het donker. Op Instagram kunnen kinderen of hun ouders een foto van hun polsbandje delen met de hashtag #coolekidsnacht. De coolste foto wordt beloond met vier entreebewijzen voor een museum in Friesland naar keuze.



Een overzicht van alle deelnemende instellingen en hun activiteiten staat op www.museum.frl.